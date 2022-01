Bonate Sopra | auto finisce contro il muro dell’asse interurbano e prende fuoco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)in fiamme nella serata di giovedì sull’asse, all’altezza di. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Intorno alle 20.40 un’mobile, guidata da un giovane di 24 anni, è finitail muretto che delimita la carreggiata della strada statale 671 ed ha preso. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo e a mettersi in salvo. I vigili deldel distaccamento di Dalmine sono intervenuti domando le fiamme, sul posto anche i carabinieri di Curno e un’ambulanza di Treviolo. I medici hanno visitato il giovane sul posto ma, viste le buone condizioni fisiche, per il 24enne non è stato necessario il trasporto in ospedale.