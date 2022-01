Bisogna rifondare la medicina di base (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dl Covid, obbligo vaccinale per gli over 50: prime dosi entro il 31 gennaio Dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto sull'obbligo vaccinale anti - Covid per gli over - 50.... ... Leggi su italiaoggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dl Covid, obbligo vaccinale per gli over 50: prime dosi entro il 31 gennaio Dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto sull'obbligo vaccinale anti - Covid per gli over - 50.... ...

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna rifondare Bisogna rifondare la medicina di base Il 31 dicembre 2019 la Cina comunicava la diffusione di una polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan. L'epidemia prese alla sprovvista il mondo, nessuno riusciva a dare indicazioni precise su ...

Rettore Palermo: "Partire dalle scuole per ripensare il sistema salute" E' necessario ripensare e rifondare un'offerta formativa, con corsi di laurea innovativi e dedicati ... Bisogna chiedere aiuto alle imprese, con cui il rapporto è fondamentale, che insieme ai grandi ...

L’elefante nella stanza | Convivere con il Covid, rifondare il sistema sanitario L’emergenza Covid ha mostrato tutti i limiti del nostro Sistema sanitario: dopo due anni siamo al punto di partenza. Esplosa con la prima ondata che ha colto tutti impreparati, la pandemia permanente ...

