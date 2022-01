“Al GF Vip per fare l’amore con Miriana Trevisan”. La confessione di Biagio D’Anelli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Brutta serata per Miriana Trevisan quella del GF Vip 6 di lunedì 27 dicembre 2021. Dopo essere stata salvata dal televoto, la concorrente ha dovuto salutare Biagio D’Anelli, con il quale aveva iniziato un flirt. La sfida al televoto era infatti tra due “coppie”: quella formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che giocano come unico concorrente, e quella nata al GF Vip 6 tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I telespettatori del GF Vip 6 l’hanno voluto fuori dal gioco con una percentuale di voti pari al 20 %. Il 42% dei voti del pubblico ha invece voluto salvare Miriana Trevisan, mentre la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis è stata salvata dal 38 % dei voti. GF Vip 6, Biagio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Brutta serata perquella del GF Vip 6 di lunedì 27 dicembre 2021. Dopo essere stata salvata dal televoto, la concorrente ha dovuto salutare, con il quale aveva iniziato un flirt. La sfida al televoto era infatti tra due “coppie”: quella formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che giocano come unico concorrente, e quella nata al GF Vip 6 tra. I telespettatori del GF Vip 6 l’hanno voluto fuori dal gioco con una percentuale di voti pari al 20 %. Il 42% dei voti del pubblico ha invece voluto salvare, mentre la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis è stata salvata dal 38 % dei voti. GF Vip 6,...

