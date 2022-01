Aggressioni Duomo: gip,18enne in carcere (Di venerdì 14 gennaio 2022) Deve rimanere in carcere Mahmoud Ibrahim, il 18enne fermato due giorni fa, assieme ad un 21enne torinese, nell'inchiesta milanese sulle Aggressioni sessuali in piazza del Duomo nella notte di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Deve rimanere inMahmoud Ibrahim, ilfermato due giorni fa, assieme ad un 21enne torinese, nell'inchiesta milanese sullesessuali in piazza delnella notte di ...

Agenzia_Ansa : Per le aggressioni in piazza Duomo, ci sono due fermati. Avrebbero compiuto 'pesanti violenze sessuali quasi comple… - AngeloCiocca : A #Milano usciranno ancora video che porteranno alla luce altre #aggressioni e #molestie di Capodanno in #Duomo? A… - poliziadistato : Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti c… - AvvocatoMaisto : @Signorasinasce Una grande donna, l’anima dei radicali, una femminista di professione, ma sulle aggressioni alle do… - iconanews : Aggressioni Duomo: gip,18enne in carcere -