Abbassare la guardia sul Covid serve solo a non perdere consensi, dice Crisanti (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Draghi vuole fare come Boris Johnson senza dirlo. E i presidenti di Regione tentano di non finire vittima dello scaricabarile dei contagi, dei ricoveri e dei morti per evitare di chiudere e non perdere consensi». Lo dice alla Stampa Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e all’Imperial College di Londra. «La coda della pandemia sta tirando fuori tutta l’ipocrisia della politica italiana, in cui i problemi si nascondono sotto il tappeto e non si prevengono mai, figurarsi se si affrontano. Guarda caso prima che la variante Omicron sconvolgesse i piani vaccinali, mettendo in luce il ritardo delle terze dosi, nessuno si preoccupava di come venivano conteggiati i positivi». Sulla richiesta delle Regioni di conteggiare solo le persone con sintomi, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Draghi vuole fare come Boris Johnson senza dirlo. E i presidenti di Regione tentano di non finire vittima dello scaricabarile dei contagi, dei ricoveri e dei morti per evitare di chiudere e non». Loalla Stampa Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova e all’Imperial College di Londra. «La coda della pandemia sta tirando fuori tutta l’ipocrisia della politica italiana, in cui i problemi si nascondono sotto il tappeto e non si prevengono mai, figurarsi se si affrontano. Guarda caso prima che la variante Omicron sconvolgesse i piani vaccinali, mettendo in luce il ritardo delle terze dosi, nessuno si preoccupava di come venivano conteggiati i positivi». Sulla richiesta delle Regioni di conteggiarele persone con sintomi, ...

