Università, la Regione Lazio triplica i fondi per l’acquisto dei testi universitari e di esame (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Quest’anno nel Lazio triplichiamo i fondi per gli studenti per l’acquisto di testi universitari e di esame“. Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Dal 24 gennaio – spiega Zingaretti – sarà possibile compilare la domanda esclusivamente dal sito dell’ente regionale Disco (Laziodisco.it). In questo modo daremo un aiuto concreto a migliaia di studenti e famiglie. Investiamo sui giovani, costruiamo il futuro”. Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Quest’anno neltriplichiamo iper gli studenti perdie di“. Così su Facebook il presidente della, Nicola Zingaretti. “Dal 24 gennaio – spiega Zingaretti – sarà possibile compilare la domanda esclusivamente dal sito dell’ente regionale Disco (disco.it). In questo modo daremo un aiuto concreto a migliaia di studenti e famiglie. Investiamo sui giovani, costruiamo il futuro”.

