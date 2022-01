Unghie tartarugate | la tendenza più cool del 2022

Leggi su chedonna

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lesaranno una delle tendenze di questo. Uno stile senza dubbio di grande effetto che regalerà personalità in diverse colorazioni. Se cercate qualche idea per regalarvi una nail art in pieno mood con le tendenze attuali lesono lo stile giusto per voi. Un effetto “tortoise” che potrà vestirsi di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it