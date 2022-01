Simone Inzaghi, il condottiero dell’Inter “ridimensionata” può aprire un ciclo vincente? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Simone Inzaghi è senza dubbio il tecnico del momento in Italia. La vittoria della SuperCoppa ai danni della Juventus consegna a Simone Inzaghi ed all’Inter il primo trofeo della stagione. Il rocambolesco trionfo all’ultimo assalto potrebbe anche esser una sorta di scambio delle consegne tra l’emergente Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri la cui Juventus è lontana dallo smalto, per gioco e risultati, dai tempi migliori. Simone Inzaghi guida l’Inter da sei mesi. Un periodo di tempo molto breve nel quale, nondimeno, Simone Inzaghi ha saputo imprimere forte il suo sigillo conquistando gli Ottavi di Champions, il primo posto in Campionato, la SuperCoppa italiana. Una vittoria fortemente voluta contro una rivale storica ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)è senza dubbio il tecnico del momento in Italia. La vittoria della SuperCoppa ai danni della Juventus consegna aed all’Inter il primo trofeo della stagione. Il rocambolesco trionfo all’ultimo assalto potrebbe anche esser una sorta di scambio delle consegne tra l’emergentee Massimiliano Allegri la cui Juventus è lontana dallo smalto, per gioco e risultati, dai tempi migliori.guida l’Inter da sei mesi. Un periodo di tempo molto breve nel quale, nondimeno,ha saputo imprimere forte il suo sigillo conquistando gli Ottavi di Champions, il primo posto in Campionato, la SuperCoppa italiana. Una vittoria fortemente voluta contro una rivale storica ...

Advertising

Inter : ?? | MISTER ?? Primo trofeo in nerazzurro per Simone Inzaghi ?? #IMWinner - OptaPaolo : 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30:… - Inter : ??? | MISTER #IMWinner ???? Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria in #SupercoppaFrecciarossa ?? - Cino65248570 : RT @Inter: ?? | MISTER ?? Primo trofeo in nerazzurro per Simone Inzaghi ?? #IMWinner - thesackrace : Simone Inzaghi's trophy haul so far... Lazio ?? Coppa Italia: 2018/19 ?? ?? Supercoppa Italiana: 2017 & 2019 Inter… -