Servizio civile Anci Lazio a Ladispoli, 5 posti disponibili: come fare domanda

Ladispoli – "Assistenza e tutela ambientale: sono queste le proposte di Servizio civile nel comune di Ladispoli con Anci Lazio. Un'opportunità per i giovani di dedicare un anno della propria vita in un impegno sociale a favore della nostra comunità". Con queste parole il consigliere delegato al personale, Filippo Moretti, ha annunciato che Ladispoli è stato inserito nei progetti del Servizio civile Anci Lazio 2022. "E' possibile candidarsi – ha proseguito Moretti – per il settore assistenza per "Prendiamoci per mano" e "Nessuno resti solo", mentre per il settore ambiente per "Salvaguarda il tuo territorio". Ciascun progetto dura 12 mesi, per un impegno di 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni per ...

