Screen Actors Guild Awards 2022, le nomination: “House of Gucci” e “Il potere del cane” in testa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la discussa cerimonia di premiazione dei 79° Golden Globes, sono state annunciate le nomination dei 28° Screen Actors Guild Awards. Assegnati annualmente dall’associazione degli attori di Hollywood, precedono di un mese i Premi Oscar. Interamente dedicati alle categorie della recitazione, sono di norma i riconoscimenti più indicativi per l’andamento degli Academy Awards. Le statuette saranno consegnate il prossimo 27 febbraio al Barker Hangar a Santa Monica e daranno ufficialmente il via alla seconda fase della corsa all’Oscar. Screen Actors Guild Awards 2022, Squid Game continua a macinare record Sul fronte cinematografico, House of Gucci e Il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la discussa cerimonia di premiazione dei 79° Golden Globes, sono state annunciate ledei 28°. Assegnati annualmente dall’associazione degli attori di Hollywood, precedono di un mese i Premi Oscar. Interamente dedicati alle categorie della recitazione, sono di norma i riconoscimenti più indicativi per l’andamento degli Academy. Le statuette saranno consegnate il prossimo 27 febbraio al Barker Hangar a Santa Monica e daranno ufficialmente il via alla seconda fase della corsa all’Oscar., Squid Game continua a macinare record Sul fronte cinematografico,ofe Il ...

