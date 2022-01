Scontro Regioni-governo sul bollettino Covid: “Stop conteggio asintomatici” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Scontro Regioni-governo sul bollettino Covid: per gli amministratori locali gli asintomatici non vanno contati, bisogna tenere conto soltanto di chi ha sintomi e dei ricoveri. Nel conteggio giornaliero serale dei positivi, che in tanti ritengono che scateni un infondato allarmismo, devono essere segnalati soltanto i soggetti sintomatici. Che oggi sono meno del 30% dei positivi. Stesso discorso per i ricoveri: i governatori chiedono che sia ben distinto chi finisce in ospedale per altre patologie e soltanto successivamente scopre che è positivo da chi viene ricoverato per Covid. Scontro Regioni-governo: “Stop al conteggio degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen –sul: per gli amministratori locali glinon vanno contati, bisogna tenere conto soltanto di chi ha sintomi e dei ricoveri. Nelgiornaliero serale dei positivi, che in tanti ritengono che scateni un infondato allarmismo, devono essere segnalati soltanto i soggetti sintomatici. Che oggi sono meno del 30% dei positivi. Stesso discorso per i ricoveri: i governatori chiedono che sia ben distinto chi finisce in ospedale per altre patologie e soltanto successivamente scopre che è positivo da chi viene ricoverato per: “aldegli ...

