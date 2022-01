Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Zauchensee. Pista non proprio amata dalla bergamasca (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riapre il capitolo dedicato alle discipline veloci sul pendio austriaco di Zauchensee. Nel prossimo weekend sono in programma una libera ed un superG, due gare fondamentali per le ambizioni di Sofia Goggia in ottica classifica generale. La bergamasca sta letteralmente dominando tra le porte larghe, basti pensare che tra la scorsa stagione e quella in corso ha aperto una striscia di sette successi consecutivi considerando le gare a cui ha partecipato. Per proseguire sullo stesso ritmo bisognerà però ribaltare i precedenti, siccome Goggia mai è riuscita a salire sul podio in questa località. Nella discesa libera di due anni fa (risale al gennaio 2020 l’ultima gara disputata sulla “Hermann Maier”), fu beffata per soli tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di sciriapre il capitolo dedicato alle discipline veloci sul pendio austriaco di. Nel prossimo weekend sono in programma una libera ed un superG, due gare fondamentali per le ambizioni diin ottica classifica generale. Lasta letteralmente dominando tra le porte larghe, basti pensare che tra la scorsa stagione e quella in corso ha aperto una striscia di sette successi consecutivi considerando le gare a cui ha partecipato. Per proseguire sullo stesso ritmo bisognerà però ribaltare i, siccomemai è riuscita a salire sul podio in questa località. Nella discesa libera di due anni fa (risale al gennaio 2020 l’ultima gara disputata sulla “Hermann Maier”), fu beffata per soli tre ...

