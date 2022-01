Sassoli | Casellati alla camera ardente

Advertising

danielagatelli1 : Caro @Corriere scrivere L'omaggio di cittadini e UOMINI delle istituzioni nei titoli riferiti alla camera ardente… - lucaviolanti : Sembra che: il Drago vada al posto della Von der Layer che và al posto del buon Sassoli , la Casellati al posto di… - Antonel94804469 : RT @PrimaPaginaNews: Il @SenatoStampa omaggia David Sassoli: la commemorazione della Presidente Casellati - VIDEO - samfili : @AAtheMerciless Basta confrontare Sassoli con la classe dirigente dell’altro schieramento, e pensare a tutti i nomi… - infoitsalute : Il Senato omaggia David Sassoli: la commemorazione della Presidente Casellati - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Casellati

Roma, 13 gen 11:59 - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, è arrivata in Campidoglio, per unirsi al dolore della famiglia del presidente...... Roberto Fico e la Presidente del Senato, Elisabetta. Mattarella in Campidoglio ... DavidAd accogliere la salma il sindaco Gualtieri. Omaggio di Mattarella e Draghi, la camera ardente aperta al pubblico dalle 10.30 ...Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo. Alle ore 9.45 è arrivato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, seguito dal ...