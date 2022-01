Quirinale | così Sgarbi aiuta Berlusconi nell’Operazione Scoiattolo | «Bisogna puntare sui No vax»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Da qualche giorno i quotidiani lo dipingevano come impegnatissimo al telefono per conto di Silvio. Oggi Vittoriolo dice esplicitamente: stando il Cavaliere nella cosiddetta “operazione”. Ovvero nello scouting dei parlamentari Grandi Elettori che potrebbero fargli avere i voti che gli mancano per arrivare al. «Sono l’unico che gli dice le cose in faccia: è meglio che imponi un candidato alla sinistra, invece prendi il nome più difficile e vai in salita. Lui però insiste, dice che Draghi non lo vuole votare e allora lo aiuto», spiega in un’intervista a La Stampa. «Io chiamo i parlamentari e poi glieli passo”, conferma. Ealci punta davvero: «Altroché, dice che ha cento voti in più rispetto al ...