**Quirinale: Boldrini, 'vicenda giudiziaria Berlusconi lo rende inadatto, ci ripensi'** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La figura di Silvio Berlusconi non è la figura più indicata ad assolvere ai compiti del Capo dello Stato. Non lo è per una serie di ragioni, in primis la sua vicenda giudiziaria. Non credo costituisca un modo per creare un vero scambio tra i partiti, e spero vivamente che ci ripensi". A dirlo all'AdnKronos è Laura Boldrini, commentando la candidatura di Silvio Berlusconi alla carica di presidente della Repubblica. "Mi auguro sottolinea la Boldrini- che ci sia un ripensamento da parte sia di Berlusconi che del suo partito. Anche perché mi pare che all'interno dello stesso schieramento di destra c'è chi ha sollevato delle obiezioni". Per quanto riguarda il candidato ideale, la deputata ha le idee chiare: "Io ho un identikit ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La figura di Silvionon è la figura più indicata ad assolvere ai compiti del Capo dello Stato. Non lo è per una serie di ragioni, in primis la sua. Non credo costituisca un modo per creare un vero scambio tra i partiti, e spero vivamente che ci". A dirlo all'AdnKronos è Laura, commentando la candidatura di Silvioalla carica di presidente della Repubblica. "Mi auguro sottolinea la- che ci sia un ripensamento da parte sia diche del suo partito. Anche perché mi pare che all'interno dello stesso schieramento di destra c'è chi ha sollevato delle obiezioni". Per quanto riguarda il candidato ideale, la deputata ha le idee chiare: "Io ho un identikit ...

