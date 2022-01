Palermo | Castagnini | “Covid? Serie C doveva slittare ancora Tutto sul calciomercato”

Advertising

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento telefonico all'emittente campana PrimaTivù. Il dirigente rosanero ha parlato del mercato di gennaio. Ieri allo Sport Village di Tommaso Natale erano presenti Mirri, Castagnini e otto giocatori: Doda. Per giocare serviranno 13 elementi compreso un portiere e visto che Pelagotti è... Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini fa il punto della situazione in casa rosanero rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di "Prima Tivvù": "Bisognerebbe slittare di un'altra settimana..." Il direttore sportivo del Palermo Castagnini ha parlato dello slittamento delle partite di Serie C causa Covid-19 e del calciomercato di gennaio.