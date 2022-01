“Non escludo che il Napoli cambi entrambi i portieri”, bomba di mercato! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Napoli può dire di essere una delle poche squadre di questo campionato a fregiarsi del merito di avere nella propria rosa due portieri di assoluto livello come Alex Meret e David Ospina. La concorrenza fra i due, però, alla lunga sta diventando deleteria per il portiere friulano: un vero peccato se si considera la giovane età e il grande investimento fatto dal Napoli per Meret. Diventa pertanto da monitorare la situazione di Ospina, il cui contratto col club azzurro scade quest’estate. Foto: Fotoagenzia – Alex Meret e David Ospina A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto l’esperto di mercato Luca Marchetti, che he cercato di fare chiarezza su questa situazione: “Real Madrid su Ospina? Non ho registrato questo interesse. Di certo lui è un grande portiere e Ancelotti lo conosce, situazione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilpuò dire di essere una delle poche squadre di questo campionato a fregiarsi del merito di avere nella propria rosa duedi assoluto livello come Alex Meret e David Ospina. La concorrenza fra i due, però, alla lunga sta diventando deleteria per il portiere friulano: un vero peccato se si considera la giovane età e il grande investimento fatto dalper Meret. Diventa pertanto da monitorare la situazione di Ospina, il cui contratto col club azzurro scade quest’estate. Foto: Fotoagenzia – Alex Meret e David Ospina A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto l’esperto di mercato Luca Marchetti, che he cercato di fare chiarezza su questa situazione: “Real Madrid su Ospina? Non ho registrato questo interesse. Di certo lui è un grande portiere e Ancelotti lo conosce, situazione ...

