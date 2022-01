Noble M500 - Analogica e leggera | ecco la piccola a motore centrale

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha annunciato l'arrivo dellache per il momento affiancherà nei listini l'attuale M600, introdotta nell'ormai lontano 2009. Laè stata presentata per la prima volta come concept nel 2018 ed è ora nella fase finale di sviluppo: tuttavia, prezzo e data ufficiale di lancio non sono stati ancora comunicati. Gli ordini dovrebbero comunque essere aperti nel corso dell'anno. Una supercar per i puristi. Il costruttore inglese rimane fedele alla tradizione ed ha scelto quindi una configurazione classica:privo di elettrificazione, cambio manuale, telaio tubolare in alluminio, sospensioni a doppio triangolo e carrozzeria in fibra di vetro e compositi. Il propulsore scelto è il V6 3.5 litri EcoBoost derivato da quello della Ford GT ma la potenza non è nota, mentre il peso totale ...

Advertising

Motor1italia : ?? Spinta dallo stesso 3.5 V6 della Ford GT, la Noble M500 sarà esclusiva e minimalista: mancano ABS e airbag.… -

Ultime Notizie dalla rete : Noble M500

Quattroruote

TRAPIANTO DI CUORE Già rivelata come concept statica al Goodwood Festival of Speed 2018 , ancora oggi in realtàstaziona allo stadio di prototipo funzionante , ma ormai in piena fase di ...TRAPIANTO DI CUORE Già rivelata come concept statica al Goodwood Festival of Speed 2018 , ancora oggi in realtàstaziona allo stadio di prototipo funzionante , ma ormai in piena fase di ...Low-volume British automaker Noble gave Autocar an exclusive first look into its newest M500 supercar. The concept is a follow-up to the M600 unveiled in 2009, but Noble designed the newest M500 ...Una supercar per i puristi. Il costruttore inglese rimane fedele alla tradizione ed ha scelto quindi una configurazione classica: motore centrale privo di elettrificazione, cambio manuale, telaio tubo ...