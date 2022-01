Monza | spunta l’idea Simy per l’attacco

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Illavora al grande colpo per: si puntadella Salernitana per provare la promozione in Serie A Ilsogna in grande. Da Galliani dobbiamo aspettarci di tutto e nelle ultime ore è uscita la voce dell’interesse dei brianzoli per. L’attaccante nigeriano non sta trovando molto spazio con la Salernitana e potrebbe anche cambiare aria. Ildeve convincere l’attaccante a scendere di categoria. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

