Milan-Genoa 3-1 dts (VIDEO GOL HIGHLUGHTS): ai rossoneri servono i supplementari per ipotecare i quarti (Di venerdì 14 gennaio 2022) TABELLINOMilan-Genoa 3-1 Ostigard 17', Giroud 74', Leao 102', Saelemaekers 112'?? 112'YESSSSSSSS! @TheoHernandez pulls it back for Saelemaekers, who adds the finish! ?#MilanGenoa... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) TABELLINO3-1 Ostigard 17', Giroud 74', Leao 102', Saelemaekers 112'?? 112'YESSSSSSSS! @TheoHernandez pulls it back for Saelemaekers, who adds the finish! ?#...

Advertising

PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - AleBonan : Entriamo dopo la fine di Milan-Genoa @DiMarzio @fains - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Sport_Fair : #MilanGenoa, quanta fatica per i rossoneri: un cross sbagliato di #Leao regala i quarti di #CoppaItalia - maldiniforever3 : RT @SkySport: MILAN-GENOA 3-1 Risultato finale dopo i supplementari ? ? #Ostigard (17') ? #Giroud (74') ? #Leao (102') ? #Saelemaekers (112… -