Marketing alternativo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 gennaio 2022) «Non so se questa è arte dissi a me stessa. Questa è vita». Parlò così Marina Abramovi? quando attraversò la Grande Muraglia cinese per sposare artisticamente Ulay. Ma The Lovers è tutt’altra storia e se nell’estate del 1988, la Grande Muraglia era «un mucchio di sassi pericolanti» sopra cui realizzare un’installazione artistica era impensabile, oggi non è più così. Negli ultimi anni di eventi ce ne sono stati, anche di moda, ma era dai tempi di Karl Lagerfeld per Fendi, nel 2007, che il fashion system non toccava quei nove mila chilometri pregni di storia. Bottega Veneta ci riprova e presenta un’esclusiva installazione digitale sulla Grande Muraglia. Un’operazione dienorme allestita per celebrare il Capodanno Lunare Cinese del 1 febbraio. E per traghettarci così nell’anno della Tigre. ...