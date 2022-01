LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: Weidle davanti a Sofia Goggia per 15 centesimi. Risultati e classifica (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.30 Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 12.01: Ritardo elevatissimo di Karoline Pichler (+5.54). 11.52: Ritardo vicino ai 5 secondi (+4.89) per Roberta Melesi. 11.35: Ora daremo aggiornamenti con possibili inserimenti tra le prime dieci e delle italiane. 11.31: Sono scese le prime trenta della Prova Discesa. Al comando c’è sempre la tedesca Kira Weidle davanti a Sofia Goggia a 15 centesimi e alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.42). Quarta Nicol Delago (+0.72). 11.30: Quarto posto per Nicol Delago! Grande Prova per l’azzurra, che chiude a 72 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.30 Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 12.01: Ritardo elevatissimo di Karoline Pichler (+5.54). 11.52: Ritardo vicino ai 5 secondi (+4.89) per Roberta Melesi. 11.35: Ora daremo aggiornamenti con possibili inserimenti tra le prime dieci e delle italiane. 11.31: Sono scese le prime trenta della. Al comando c’è sempre la tedesca Kiraa 15e alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.42). Quarta Nicol Delago (+0.72). 11.30: Quarto posto per Nicol Delago! Grandeper l’azzurra, che chiude a 72 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, via alle 12.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: Weidle in testa davanti a Sofia Goggia - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ?????? Sci: Coppa del Mondo a Wengen 12h30 super G maschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Max Franz in vetta, Paris è terzo, Innerhofer 7° - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: 3° Paris, 7° Innerhofer. Bene anche Casse -