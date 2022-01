L’addio alla Juve è deciso, scambio immediato: che ‘scippo’ a Mourinho (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un calciatore vorrebbe dire addio alla Juventus già in questa sessione di calciomercato: ‘scippo’ a Mourinho dei bianconeri con lo scambio È una giornata dal sapore amaro quella della Juventus.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un calciatore vorrebbe dire addiontus già in questa sessione di calciomercato:dei bianconeri con loÈ una giornata dal sapore amaro quella dellantus.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

caterinabalivo : “Addio alla #plastica monouso: dal 14 gennaio la stretta per la salvaguardia degli #oceani” Da domani parte la “ri… - mauroberruto : L’ultimo messaggio di uomo giusto, di un italiano vero che credeva fortemente nell’Europa, di un politico che non s… - ignotoale75 : RT @caterinabalivo: “Addio alla #plastica monouso: dal 14 gennaio la stretta per la salvaguardia degli #oceani” Da domani parte la “rivolu… - Jclub1897_ : Prima Szczesny Poi l’addio di Ronaldo Poi il centrocampo Poi Morata Ora Alex Sandro Ma l’idea che il problema si… - Florido55690426 : RT @caterinabalivo: “Addio alla #plastica monouso: dal 14 gennaio la stretta per la salvaguardia degli #oceani” Da domani parte la “rivolu… -