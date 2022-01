E se al Quirinale ci andasse Elio Vito… (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre i giornali si barcamenano tra petizioni, raccolte firme e campagna a sostegno di questo o quel nome per il Presidente della Repubblica, con il Fatto Quotidiano che aveva spinto avanti Liliana Segre (che aveva cortesemente declinato), il Giornale che – naturalmente – “tifa” per Berlusconi, anche Next ha deciso di non sottrarsi al gioco e scoprire le carte. Il nostro nome per il Quirinale è Elio Vito. A ormai dieci giorni dall’inizio degli scrutini, gli indugi non sono ancora stati rotti e – al netto di Silvio Berlusconi – non ci sono candidature ufficiali né nomi forti che potrebbero scaldare i cuori dei due terzi dei grandi elettori (nelle prime tre votazioni, poi diventa sufficiente la maggioranza assoluta). Di certo c’è che Sergio Mattarella lascerà il Quirinale: lo ha detto più volte, e confermato nel discorso di fine anno. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre i giornali si barcamenano tra petizioni, raccolte firme e campagna a sostegno di questo o quel nome per il Presidente della Repubblica, con il Fatto Quotidiano che aveva spinto avanti Liliana Segre (che aveva cortesemente declinato), il Giornale che – naturalmente – “tifa” per Berlusconi, anche Next ha deciso di non sottrarsi al gioco e scoprire le carte. Il nostro nome per ilVito. A ormai dieci giorni dall’inizio degli scrutini, gli indugi non sono ancora stati rotti e – al netto di Silvio Berlusconi – non ci sono candidature ufficiali né nomi forti che potrebbero scaldare i cuori dei due terzi dei grandi elettori (nelle prime tre votazioni, poi diventa sufficiente la maggioranza assoluta). Di certo c’è che Sergio Mattarella lascerà il: lo ha detto più volte, e confermato nel discorso di fine anno. ...

Advertising

elio_vito : E se al Quirinale ci andasse Elio Vito… la strana ma seria candidatura per il Colle fatta da @neXtquodiano ?? di… - massimo21021978 : RT @elio_vito: E se al Quirinale ci andasse Elio Vito… la strana ma seria candidatura per il Colle fatta da @neXtquodiano ?? di @MassCassan… - neXtquotidiano : RT @elio_vito: E se al Quirinale ci andasse Elio Vito… la strana ma seria candidatura per il Colle fatta da @neXtquodiano ?? di @MassCassan… - elio_vito : RT @neXtquotidiano: Mentre i giornali si barcamenano tra petizioni, raccolte firme e campagna a sostegno di questo o quel nome per il Presi… - ErmannoKilgore : RT @elio_vito: E se al Quirinale ci andasse Elio Vito… la strana ma seria candidatura per il Colle fatta da @neXtquodiano ?? di @MassCassan… -