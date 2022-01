"Donna è colei che ti ama col cuore": chi è uno degli aggressori di Milano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si fotografa in palestra, mostra i muscoli e sui social pubblica frasi romantiche di cantanti: chi è Abdallah Bouguedra, fermato per le molestie in Duomo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si fotografa in palestra, mostra i muscoli e sui social pubblica frasi romantiche di cantanti: chi è Abdallah Bouguedra, fermato per le molestie in Duomo

Advertising

Paolo2571 : @Iosperiamoche1 secondo me lei soffre di sindrome dii sottomissione.. dopo tutto quello che è successo addirittura… - _LezShipp_ : @AvventuraL Giorno amor!!! sei la mia donna preziosa, l'unica, colei che mi ha rubato il cuore! Ti amo tanto! TTT… - giupegiupe : e si accontenta di ciò che ha comperato due anni prima; la consumatrice ideale è colei che è stata educata per aver… - MilaVolani : #gfvip Manuel gioca a carte con Katia, colei definita una 'razzista'.. e la guarda in faccia...Ragazzo straordinari… - Alfy631 : RT @MilaVolani: #gfvip Manuel gioca a carte con Katia, colei definita una 'razzista'.. e la guarda in faccia...Ragazzo straordinario ma non… -