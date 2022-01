DIRETTA Milan-Genoa: segui la partita LIVE (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alle 21 spazio al secondo match di oggi in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si affrontano il Milan ed il Genoa. Dopo aver assistito alla sfida tra Napoli e Fiorentina, in serata tocca alla seconda partita che completa il programma di oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tocca Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alle 21 spazio al secondo match di oggi in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si affrontano iled il. Dopo aver assistito alla sfida tra Napoli e Fiorentina, in serata tocca alla secondache completa il programma di oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tocca Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FIGCfemminile : ???? ???????????????????? ?????????????????? @fsitaliane ???? ?? Frosinone si prepara alla finale: Juventus e Milan a caccia del titolo!… - AmiciMilan : ???? News Milan ???? Gli undici che scenderanno in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa del nostro She… - andreastoolbox : Milan Genoa, il risultato in diretta live della partita di Coppa Italia | Sky Sport - sportli26181512 : Milan-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la bella vittoria di Venezia e con il sec… - SkySport : Milan-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #CoppaItalia #MilanGenoa #Milan… -