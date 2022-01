Crisi Caterpillar, si apre uno spiraglio di speranza: spunta l'interesse di un gruppo (Di giovedì 13 gennaio 2022) JESI - Azienda Caterpillar da una parte, lavoratori e sindacati dall'altra tornano a incontrarsi oggi, in videoconferenza, ad oltre un mese dall'annuncio della chiusura dello stabilimento di via ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 gennaio 2022) JESI - Aziendada una parte, lavoratori e sindacati dall'altra tornano a incontrarsi oggi, in videoconferenza, ad oltre un mese dall'annuncio della chiusura dello stabilimento di via ...

Advertising

zazoomblog : Crisi Caterpillar si apre uno spiraglio di speranza: spunta linteresse di un gruppo - #Crisi #Caterpillar… - iLoveFiom : RT @FiomGD: COLLETTIVA > 'Caterpillar chiude, presidio ad Ancona'. Sit-in davanti alla Prefettura dei 270 lavoratori per chiedere l'apertur… - veliamari : RT @FiomGD: COLLETTIVA > 'Caterpillar chiude, presidio ad Ancona'. Sit-in davanti alla Prefettura dei 270 lavoratori per chiedere l'apertur… - FiomGD : COLLETTIVA > 'Caterpillar chiude, presidio ad Ancona'. Sit-in davanti alla Prefettura dei 270 lavoratori per chiede… - gui_sann : Mi interessa sapere come il rientro di Art. Uno nel PD possa aiutare i 1300 lavoratori di Air Italy, i 270 della Ca… -