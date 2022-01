Covid: quasi 50 mila nuove infezioni in Israele (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore Israele ha registrato quasi 50 mila (48.095) nuove infezioni da Covid, spinte dalla variante Omicron. Lo testimoniano i dati diffusi dal ministero della Sanità secondo cui il tasso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle ultime 24 oreha registrato50(48.095)da, spinte dalla variante Omicron. Lo testimoniano i dati diffusi dal ministero della Sanità secondo cui il tasso ...

Covid, le Regioni provano a cambiare le regole: "Eliminare gli asintomatici dal bollettino" ... si tratterebbe di scindere le motivazioni di ricovero conteggiando tra i malati covid chi ... dunque, in questo momento sembra l'unica strada percorribile visto anche il quasi completo blackout dei ...

