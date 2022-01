Caso Denise, primo ok per la Commissione d’inchiesta. La mamma: «Una luce in fondo al tunnel» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ora “una luce in fondo al tunnel” mamma Piera la vede realmente. Il primo ok alla Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, di cui non si hanno più notizie dal primo settembre del 2004, “accende una speranza”, dice all’Adnkronos, anche se, aggiunge subito dopo, “noi la speranza non l’abbiamo mai persa”. Il provvedimento, che ha ottenuto il semaforo verde dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, verrà trasmesso all’Aula e spetterà alla conferenza dei capigruppo calendarizzarlo. «Vogliamo che si faccia un po’ di chiarezza e, soprattutto, verità, quella che manca in tutta questa vicenda – sottolinea Piera Maggio –. Ringrazio tutti i politici che si sono spesi per questa causa, riconoscere ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ora “unainalPiera la vede realmente. Ilok allasulla scomparsa diPipitone, di cui non si hanno più notizie dalsettembre del 2004, “accende una speranza”, dice all’Adnkronos, anche se, aggiunge subito dopo, “noi la speranza non l’abbiamo mai persa”. Il provvedimento, che ha ottenuto il semaforo verde dallaAffari costituzionali della Camera, verrà trasmesso all’Aula e spetterà alla conferenza dei capigruppo calendarizzarlo. «Vogliamo che si faccia un po’ di chiarezza e, soprattutto, verità, quella che manca in tutta questa vicenda – sottolinea Piera Maggio –. Ringrazio tutti i politici che si sono spesi per questa causa, riconoscere ...

