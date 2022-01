Carlo Verdone e il retroscena in Borotalco: c’entra Christian De Sica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Borotalco fu uno dei film più visti all’epoca. Carlo Verdone ha svelato un retroscena davvero inaspettato. Con lui anche un altro grande interprete. Carlo Verdone (GettyImages)La carriera e la storia di Carlo Verdone sono sotto gli occhi di tutti. Un grandissimo artista che ha dato tantissimo all’ambito culturale e artistico di questo paese. Probabilmente una leggenda che con la sua genialità ha regalato dei prodotti culturali davvero incredibili. La particolarità del caso è che praticamente tutti i suoi lavori sono riusciti a raggiungere un’elevata qualità. Essendo in presenza di una storia così grande, i retroscena si sprecano. Le collaborazioni sono state davvero tante e tutte molto interessanti. Ad esempio, ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 gennaio 2022)fu uno dei film più visti all’epoca.ha svelato undavvero inaspettato. Con lui anche un altro grande interprete.(GettyImages)La carriera e la storia disono sotto gli occhi di tutti. Un grandissimo artista che ha dato tantissimo all’ambito culturale e artistico di questo paese. Probabilmente una leggenda che con la sua genialità ha regalato dei prodotti culturali davvero incredibili. La particolarità del caso è che praticamente tutti i suoi lavori sono riusciti a raggiungere un’elevata qualità. Essendo in presenza di una storia così grande, isi sprecano. Le collaborazioni sono state davvero tante e tutte molto interessanti. Ad esempio, ...

Advertising

altrogiornorai1 : In occasione dei 40 anni di #Borotalco Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti ospiti di @serenabortone n… - domenicomarock : RT @altrogiornorai1: In occasione dei 40 anni di #Borotalco Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti ospiti di @serenabortone nell… - domenicomarock : RT @fraversion: per celebrare i 40 anni di #Borotalco, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti saranno ospiti di Oggi è un altro… - 95_addicted : RT @fraversion: per celebrare i 40 anni di #Borotalco, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti saranno ospiti di Oggi è un altro… - fraversion : per celebrare i 40 anni di #Borotalco, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti saranno ospiti di Oggi è u… -