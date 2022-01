Barone: “Vlahovic? Non c’è apertura. Contro il Napoli con un obiettivo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia1 prima di Fiorentina-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Ogni giorno si parla di Dusan Vlahovic: noi abbiamo i nostri piani, lui i suoi. Io posso parlare di quello che noi abbiamo discusso. L’ultima volta, insieme al presidente Commisso, abbiamo offerto quasi il doppio delle cifre, ma con noi non c’è stata apertura. FOTO: Getty – Vlahovic Napoli Fiorentina Se vuole rimanere a Firenze lo dica e firmi, altrimenti una società non può aspettare perché deve organizzarsi. Noi dobbiamo prendere decisioni e gestire una società, vedremo cosa succederà. Napoli? La partita di oggi è il massimo, ambiamo a vincere un trofeo e ad arrivare in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Joe, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia1 prima di Fiorentina-, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Ogni giorno si parla di Dusan: noi abbiamo i nostri piani, lui i suoi. Io posso parlare di quello che noi abbiamo discusso. L’ultima volta, insieme al presidente Commisso, abbiamo offerto quasi il doppio delle cifre, ma con noi non c’è stata. FOTO: Getty –Fiorentina Se vuole rimanere a Firenze lo dica e firmi, altrimenti una società non può aspettare perché deve organizzarsi. Noi dobbiamo prendere decisioni e gestire una società, vedremo cosa succederà.? La partita di oggi è il massimo, ambiamo a vincere un trofeo e ad arrivare in ...

