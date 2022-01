Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara sconvolta da una proposta inaspettata. Rossella affronta Virginia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 gennaio in onda questa sera alle 20:45 su Rai 3, mostrano che Lara è riuscita a conquistare il cuore di Roberto. I due sono sempre più uniti, mentre Marina si occupa di Fabrizio. Il Rosato è molto preoccupato per il suo pastificio, che sembra essere in difficoltà, mentre Rossella ha un incontro sgradevole: si trova faccia a faccia con Virginia, con cui ha un confronto molto serrato. Riccardo cerca di trovare un compromesso tra le due, ma la sua ex moglie sembra essere tutt'altro che favorevole. Clara invece riceve una strana proposta, e la Curcio è nei guai. Lara sembrava aver perso contro Marina. La Martinelli, dopo essere ritornata a Napoli, aveva cercato in tutti i modi di riconquistare il cuore di Roberto. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledi Unalper la puntata del 13 gennaio in onda questa sera alle 20:45 su Rai 3, mostrano che Lara è riuscita a conquistare il cuore di Roberto. I due sono sempre più uniti, mentre Marina si occupa di Fabrizio. Il Rosato è molto preoccupato per il suo pastificio, che sembra essere in difficoltà, mentreha un incontro sgradevole: si trova faccia a faccia con, con cui ha un confronto molto serrato. Riccardo cerca di trovare un compromesso tra le due, ma la sua ex moglie sembra essere tutt'altro che favorevole.invece riceve una strana, e la Curcio è nei guai. Lara sembrava aver perso contro Marina. La Martinelli, dopo essere ritornata a Napoli, aveva cercato in tutti i modi di riconquistare il cuore di Roberto. ...

