Alberto Matano costretto ad interrompere la diretta: “Purtroppo è capitato”. La scena imbarazzante (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La Vita in diretta”, problemi per Alberto Matano durante la messa in onda del programma: la scena ha imbarazzato il conduttore Quest’oggi, durante l’ultimo blocco de “La Vita in diretta”, Alberto Matano ha vissuto degli istanti di vero e proprio panico. Si trattava, peraltro, di un momento di distensione per gli ospiti del talk. Il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La Vita in”, problemi perdurante la messa in onda del programma: laha imbarazzato il conduttore Quest’oggi, durante l’ultimo blocco de “La Vita in”,ha vissuto degli istanti di vero e proprio panico. Si trattava, peraltro, di un momento di distensione per gli ospiti del talk. Il L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Striscia : La gola profonda di Viale Mazzini svela a @Pinucciosono le lotte politiche all'interno del servizio pubblico,oltre… - RomaAppio : RT @PrimaPaginaNews: La Vita in Diretta, Raiuno Ascolti Record per Alberto Matano - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: La Vita in Diretta, Raiuno Ascolti Record per Alberto Matano - PrimaPaginaNews : La Vita in Diretta, Raiuno Ascolti Record per Alberto Matano - PausaCaff3 : La vita in diretta Alberto Matano in lacrime -