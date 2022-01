(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una rivalità nata a War Games quella tra, proseguita nel corso delle settimane e arrivata probabilmente alla fine stanotte in un Crowbar on The Pole match, un incontro normale con il particolare di un piede di porco appeso ad un palo e utilizzabile comelegale durante il match. Una vittoria importante Ovviamente il match è girato attorno al piede di porco, con i due avversari determinati a raccoglierlo in modo da utilizzarlo a proprio vantaggio. Vani sono stati i primi tentativi die anche i successivi di, che è riuscito a prendere l’solo dopo diversi minuti, utilizzandola fuori ring spingendo l’inglese contro il tavolo di commento. Il ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Con la sua arma preferita Tony D'angelo sconfigge Pete Dunne al culmine del loro feud -… - roxy71e : @WWE_MandyRose Con i soldi che mi hai rubato con la truffa !!! Se Dio esiste te li mangerai presto in medicine e la… - FOXONSMACKDOWNN : RT @WWE_Ufficiale: Il nuovo WWE Champion ha ancora qualche conto in sospeso con l'Universal Champion. Scopri cos'è successo nell'episodio… - SpazioWrestling : WWE: Karrion Kross doveva lavorare con molte top star nel Main Roster *RUMOR* #KarrionKross #WWE - Zona_Wrestling : #WWE Karrion Kross: 'Prima di arrivare a Raw mi dissero che avrei avuto match con Roman Reigns e Bray Wyatt' -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Con

... Monster Legends, Top Eleven, Two Dots eSuperCard . Il valore combinato delle due società darà ... ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazioneZynga, che diversifica ...Laporge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Booher ". La Booher iniziò a lottare a livello professionistico per la prima volta negli anni '80il wrestling nel fango, ...Dopo un po’ di confusione la WWE ha reso ufficiale il match valido per il titolo Universale tra Roman Reigns e Seth Rollins alla Royal Rumble. La federazione attraverso il suo sito ufficiale ha sancit ...Carmella è da molto tempo al centro delle storyline WWE, con dei ruoli sempre abbastanza importanti. Nelle ultime settimane Carmella ha partecipato molto poco alle azioni in ring, come abbiamo potuto ...