Valeria Marini è una furia | costringe una coinquilina a dormire sul divano!

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il web non ha preso bene il gesto di, ancor meno perché non è la prima volta che capita: ha costretto unasul divano Di certo non si può dire che l’ingresso disia passato inosservato, né dagli altri coinquilini, né dal pubblico da casa. La showgirl ha L'articolo proviene da Inews24.it.

Chiamata in mistery room da Alfonso Signorini,ha ripercorso alcuni episodi salienti del suo trascorso, legati agli uomini che ha avuto al ... Il racconto dellaè da brividi.Sembra chedetti legge anche in camera da letto: la malcapitata questa volta è stata Federica, sfrattata dal suo letto dalla 'furia' diFoto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: '...Il web non ha preso bene il gesto di Valeria Marini, ancor meno perché non è la prima volta che capita: ha costretto una coinquilina a dormire sul divano ...Valeria Marini, il drammatico trascorso che non tutti conoscono: la confessione da brividi della showgirl, concorrente del GF Vip 6.