Trova, salva e ripristina le CHIAVI DI LICENZA di tutti i programmi del tuo computer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se dobbiamo cambiare computer o reinstallare windows una delle operazioni più lunghe e tediose è la ricerca di tutte le CHIAVI di LICENZA di ogni programma presente nel nostro disco fisso. Per fortuna esiste un software che fa questo lavoro per noi, si chiama “SterJo Key Finder” e come dice il nome, è un cercatore di CHIAVI realizzato per casi come questo, quindi scaricalo e Trova la chiave che potrai utilizzare per una nuova installazione di Windows, Microsoft Office e molti altri prodotti … Esiste anche una versione portable quindi eseguibile con un click senza installare nulla. Questa piccola ma efficiente applicazione è stata creata per Trovare i codici Product Key di Windows persi. Dopo aver eseguito il software, saranno necessari solo pochi secondi per ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se dobbiamo cambiareo reinstallare windows una delle operazioni più lunghe e tediose è la ricerca di tutte ledidi ogni programma presente nel nostro disco fisso. Per fortuna esiste un software che fa questo lavoro per noi, si chiama “SterJo Key Finder” e come dice il nome, è un cercatore direalizzato per casi come questo, quindi scaricalo ela chiave che potrai utilizzare per una nuova installazione di Windows, Microsoft Office e molti altri prodotti … Esiste anche una versione portable quindi eseguibile con un click senza installare nulla. Questa piccola ma efficiente applicazione è stata creata perre i codici Product Key di Windows persi. Dopo aver eseguito il software, saranno necessari solo pochi secondi per ...

