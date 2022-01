Supercoppa | Inter-Juve 2-1 Sanchez al 120? fa esplodere San Siro

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il primo trofeo della stagione viene assegnato al termine di una gara infinita trantus vinta dai nerazzurri 2-1 con un gol al' di Alexis. Match intensissimo a Sanspecialmente nel primo tempo. Nerazzurri arrembanti per gran parte del tempo e pericolosi dalle parti di Perin con Dzeko (Perisic affonda da sinistra mette un buon pallone in mezzo, Dzeko colpisce di testa, palla alta di poco) e Lautaro (dagli sviluppi di un angolo dalla destra, colpo di testa di De Vrij, Lautaro sulla traiettoria manca la conclusione vincente da pochi passi). Al primo affondo passa lacon un colpo di testa di McKennie.Morata lavora un buon pallone sulla sinistra in posizione defilata, mette in mezzo, palla leggermente deviata, McKennie tutto solo nell'area piccola colpisce ...