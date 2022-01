Spaccio di droga, maxi operazione in corso: 14 misure cautelari (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di L’Aquila, Chieti, Roma, Cremona, Napoli e Brescia, i militari del comando Provinciale di L’Aquila stanno eseguendo un’ordinanza del Gip del Tribunale dell’Aquila, con misure cautelari per 14 persone. I reati sono detenzione e Spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale. Le investigazioni sono state condotte dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagna Carabinieri di L’Aquila, coordinati dalla Procura della Repubblica di L’Aquila. Nell’operazione sono impiegati circa cento militari dell’Arma, tra cui le unità specializzate appartenenti ai nuclei cinofili ed elicotteri dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di L’Aquila, Chieti, Roma, Cremona, Napoli e Brescia, i militari del comando Provinciale di L’Aquila stanno eseguendo un’ordinanza del Gip del Tribunale dell’Aquila, conper 14 persone. I reati sono detenzione edi sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale. Le investigazioni sono state condotte dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagna Carabinieri di L’Aquila, coordinati dalla Procura della Repubblica di L’Aquila. Nell’sono impiegati circa cento militari dell’Arma, tra cui le unità specializzate appartenenti ai nuclei cinofili ed elicotteri dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

