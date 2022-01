Roma, Covid e raccolta rifiuti non sicura? Morti per il virus due netturbini. AMA: «Ipotesi non plausibile» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ allarme a Roma tra gli operatori ecologici per la raccolta dei rifiuti nelle utenze dove vi sono positivi in quarantena. La spazzatura infatti soltanto raramente viene contrassegnata con la dicitura Covid e comunque soltanto da parte di cittadini coscienziosi che si ingegnano per riportare la dicitura ‘Covid’ per l’appunto. Per il resto invece, nella stragrande maggioranza dei casi e non essendo previsti contenitori specifici, finisce tutto mischiato assieme. Covid e rifiuti, allarme a Roma: Morti due netturbini per il virus La preoccupazione tra i lavoratori è massima, ma questo già da tempo. Il Sindacato UIL oggi, tra le pagine di Repubblica.it, spiega che “in assenza di dati e ditte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ allarme atra gli operatori ecologici per ladeinelle utenze dove vi sono positivi in quarantena. La spazzatura infatti soltanto raramente viene contrassegnata con la diciturae comunque soltanto da parte di cittadini coscienziosi che si ingegnano per riportare la dicitura ‘’ per l’appunto. Per il resto invece, nella stragrande maggioranza dei casi e non essendo previsti contenitori specifici, finisce tutto mischiato assieme., allarme adueper ilLa preoccupazione tra i lavoratori è massima, ma questo già da tempo. Il Sindacato UIL oggi, tra le pagine di Repubblica.it, spiega che “in assenza di dati e ditte ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO TORNA A DISPOSIZIONE DI MOURINHO Daniel Fuzato è guarito dal Covid-19 #SkySport #Roma #Zaniolo - tvdellosport : Tra poco a #SportitaliaMercato: ?? Verso la #Supercoppa: tra rinnovi e mercato, come arrivano #Inter e #Juve ??… - SkyTG24 : #Covid19, da Roma a Venezia: contagi e quarantene svuotano le città d’arte - CorriereCitta : Roma, Covid e raccolta rifiuti non sicura? Morti per il virus due netturbini. AMA: «Ipotesi non plausibile» - misericordie1 : Nuovo Hub tamponi a Fiumicino (Roma) gestito dalle Misericordie. L'impegno al servizio dei più fragili -