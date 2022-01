Ritorno in classe, in Sicilia è caos. La Regione delibera per la riapertura, ma i sindaci dicono no: scuole chiuse in diversi comuni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Situazione caotica in Sicilia. In mattinata, al termine della task force regionale, il governo Musumeci aveva deciso per la riapertura delle scuole. I sindaci dei comuni, invece, sconfessano la linea del presidente e chiudono le scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Situazione caotica in. In mattinata, al termine della task force regionale, il governo Musumeci aveva deciso per ladelle. Idei, invece, sconfessano la linea del presidente e chiudono le. L'articolo .

