Qualificazioni Australian Open 2022 | orari e ordine di gioco giovedì 13 gennaio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il programma e l’didelledeglidi13. Sia al femminile che al maschile sono in programma le sfide del secondo turno. Grande attesa per gli azzurri Gian Marco Moroni, Salvatore Caruso e Martina Trevisan. Programma ricco nella notte italiana tra mercoledì 12 e13, di seguito l’dicompleto e gliitaliani. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 13COURT 3 Dalle ore 2.00 Winter vs De Jong A seguire Cabrera vs Hogenkamp A seguire Gombos vs Olivo COURT 5 Dalle ore 2.00 Liang vs Hontama A seguire Daniel vs MoroniA seguire Kuzmova vs Fett COURT 7 Dalle ore 2.00 ...