Peste suina | cresce la zona infetta in Italia | 114 comuni interessati tra Piemonte e Liguria

sole24ore : Peste suina, primi stop alle esportazioni di salumi e carni made in Italy - sole24ore : ?? #Peste suina africana, primi stop alle #esportazioni di salumi e carni #madeinItaly: - enpaonlus : Focolai peste suina, Enpa: stop caccia e abbattimento cinghiali - infoitinterno : Peste Suina: FDI chiede audizione ministri - Agricolae1 : #ConfagricolturaVeneto: #Pestesuina, bisogna contenere l’espansione dei #cinghiali -

Ultime Notizie dalla rete : Peste suina

... i numeri dei contagi e cosa cambierebbe Sempre più vicini alla zona arancione, in Fvg mancano 30 posti letto negli ospedali per il passaggio Laafricana arriva anche in Italia, salgono i ...Sale la preoccupazione di Confagricoltura per l'allarme sanitario legato alla, con alcuni casi accertati in Liguria e Piemonte. Una situazione critica che, con tutta probabilità, avrebbe potuto essere evitata con un'azione di contrasto sollecitata da tempo a tutti i ...“È urgente, ed è per questo che Fratelli d’Italia sta chiedendo fortemente l’audizione dei tre ministri che hanno competenza sulla peste suina e sono responsabili di non essersi mai occupati della ...«Ora è necessario agire con la massima tempestività ed efficacia nel campo della sorveglianza e delle misure di biosicurezza per la protezione degli allevamenti – sottolinea il presidente, Massimilian ...