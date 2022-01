Paura in autostrada a Gallarate: prende fuoco un autobus (Di mercoledì 12 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un autobus ha preso fuoco alle 19 di questa sera, 12 gennaio, all’innesto dell’autostrada A36 di Gallarate. Per cause ancora in fase di accertamento, dal veicolo in transito si sono improvvisamente sprigionate le fiamme. Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo e Gallarate con tre automezzi: un’autopompa, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 12 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unha presoalle 19 di questa sera, 12 gennaio, all’innesto dell’A36 di. Per cause ancora in fase di accertamento, dal veicolo in transito si sono improvvisamente sprigionate le fiamme. Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili deldel distaccamento di Somma Lombardo econ tre automezzi: un’autopompa, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

