Advertising

TuttoAndroid : OPPO A36 è ufficiale con caratteristiche ambiziose a un prezzo competitivo - KhogaMobile : Oppo A36 5G Mobile #oppoa95 #OPPO??????? @OPPOMobileUK @OPPOFrance - SamayamM : Oppo A36 # - telefoninonet : OPPO A36 è ufficiale: ecco un nuovo medio gamma 4G - AndroidGeekPT : OPPO A36 Oficial com Snapdragon 680 e bateria de 5000mAh -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO A36

Dopo l'esordio nel ramo degli smartphone pieghevoli col Find N ,è tornata a occuparsi di smartphone tradizionali, come nel caso dell'appena annunciato, destinato a esordire in Cina il 14 Gennaio, nelle colorazioni nero e blu conferite alla scocca posteriore in vetro opaco (con nanostruttura in cristalli di diamante anche in ottica anti ...Tra questi produttori troviamo (in ordine alfabetico): Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus,, Realme, Redmi, Sharp, Sony Corporation, vivo, Xiaomi e ZTE. I primi prodotti dotati ...Oppo has added a new Android smartphone to its range with the launch of the new Oppo A36 and the device is launching in China. The Oppo A36 smartphone is ...The Oppo A36 made its official debut in China today. It is an affordable handset with a Snapdragon 680 chipset for people who don't mind missing on the 5G fun for the time being. The screen of the ...