«Normalizzate le cose comuni. E ricordate: nessun rimpianto» il suo messaggio per i follower (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sbottonare i pantaloni durante una cena per godersi il pasto liberamente e immortalare il momento con uno scatto condiviso sui social. Valentina Ferragni ha conquistato i follower pubblicando sul suo profilo Instagram quel momento capitato a tantissimi ma che tutti, o quasi, vogliamo tenere nascosto. Lei, invece, ne ha approfittato per lanciare l'ennesimo messaggio di body positivity. Valentina Ferragni e la cena pesante ma deliziosa La più piccola delle sorelle Ferragni sta trascorrendo una vacanza a Courmayeur con il fidanzato Luca Vezil. E non ha intenzione di rinunciare alle delizie culinarie del luogo. Anzi, per godere la cena, si slaccia con disinvoltura i jeans a vita alta. «Normalizzate le cose comuni: quando devi aprire i jeans dopo una cena pesante ma deliziosa!» ha scritto la sorella di ...

