Non è vero che «ora i No Vax diventano quelli con due dosi» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 12 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 10 gennaio dalla testata Affari Italiani, di cui ci eravamo già occupati per la diffusione di alcune notizie false a tema Covid-19 e vaccini. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Vaccino, ora i No Vax diventano quelli con due dosi. Ecco perché” e spiega come «da qualche tempo» vengano «considerati No Vax (non vaccinati) anche coloro che hanno fatto due dosi di vaccino». Al contrario, secondo l’articolo, i vaccinati sarebbero dunque «solo coloro che si sono fatti un ciclo completo di dosi, essendosi fatti inoculare anche la terza». Dall’articolo non risulta chiaro chi abbia effettivamente decretato un tale ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 12 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 10 gennaio dalla testata Affari Italiani, di cui ci eravamo già occupati per la diffusione di alcune notizie false a tema Covid-19 e vaccini. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Vaccino, ora i No Vaxcon due. Ecco perché” e spiega come «da qualche tempo» vengano «considerati No Vax (non vaccinati) anche coloro che hanno fatto duedi vaccino». Al contrario, secondo l’articolo, i vaccinati sarebbero dunque «solo coloro che si sono fatti un ciclo completo di, essenfatti inoculare anche la terza». Dall’articolo non risulta chiaro chi abbia effettivamente decretato un tale ...

Advertising

pbersani : Dietro a quel sorriso, una persona per cui i valori non erano chiacchiere. Grande tristezza per un vero amico che s… - borghi_claudio : Ho riascoltato la puntata di stasera di @RaiPortaaPorta Scopro che @BrunoVespa ha detto che ci sono in terapia int… - DantiNicola : Ammesso e non concesso che sia vero che #Draghi non capisce niente di politica e poco di economia, la cosa che vera… - xnuitamericaine : RT @LoPsihologo: C'è chi si laurea a 23 anni ma aspetta 8 anni per un vero lavoro. Chi non ha una laurea ma a 23 anni ha già un lavoro fiss… - _hollandscurls : @gvllesbae VERO CHE QUELLA È LA SUA BEST ERA CON QUEI CAPELLI PIENI DI UNTO DI GRASSO DA DIECI GIORNI QHELLA BARBA… -