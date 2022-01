Milan, si accelera per un difensore: il sì in settimana (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Difesa, per il Milan l'uomo è Eric Bailly Stando alle ultime e secondo quanto racconta 'Gazzetta Dello Sport' nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta accelerazione per Eric Bailly. Il difensore ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Difesa, per ill'uomo è Eric Bailly Stando alle ultime e secondo quanto racconta 'Gazzetta Dello Sport' nelle ultime ore ci sarebbe stata una nettazione per Eric Bailly. Il...

Ultime Notizie dalla rete : Milan accelera Milan, si accelera per un difensore: il sì in settimana Il Milan è a caccia di un difensore centrale per rinforzare il proprio organico. Mentre la squadra di prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Genoa , si lavora al mercato. Difesa, per il Milan l'uomo è Eric Bailly Stando alle ultime e secondo quanto racconta 'Gazzetta Dello Sport' nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta accelerazione per Eric Bailly. Il difensore centrale sarebbe ...

