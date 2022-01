Luca Argentero e il vero Doc, Pierdante Piccioni, insieme a RTL 102.5 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al via domani la serie di successo Doc – Nelle tue mani. Oggi se ne è parlato con Luca Argentero e Pierdante Piccioni (il vero Doc) a W l’Italia su RTL 102.5 Domani, giovedì 13 gennaio, prenderà il via la seconda edizione della serie “Doc – Nelle tue mani” con protagonista Luca Argentero e la sua squadra su Raiuno in prima serata. Oggi Luca è stato ospite in collegamento con W l’Italia su RTL 102.5. Per l’attore una grande sorpresa, in collegamento insieme a lui il vero Doc, Pierdante Piccioni, cui si ispira la serie con protagonista Argentero. Pierdante è autore del libro Meno Dodici, dove racconta la sua vita. Piccioni, a seguito di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al via domani la serie di successo Doc – Nelle tue mani. Oggi se ne è parlato con(ilDoc) a W l’Italia su RTL 102.5 Domani, giovedì 13 gennaio, prenderà il via la seconda edizione della serie “Doc – Nelle tue mani” con protagonistae la sua squadra su Raiuno in prima serata. Oggiè stato ospite in collegamento con W l’Italia su RTL 102.5. Per l’attore una grande sorpresa, in collegamentoa lui ilDoc,, cui si ispira la serie con protagonistaè autore del libro Meno Dodici, dove racconta la sua vita., a seguito di ...

