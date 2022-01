LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 0-0, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: la squadra di Scariolo va a caccia di un successo europeo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Iniziano le procedure d’inizio del match. A breve gli “starting five” delle due compagini 20.20 Scariolo carica i suoi sul parquet. 20.15 Squadre in campo per il riscaldamento. 20.10 Venti minuti alla palla a due. 20.05 Alla Segafredo Arena di Bologna si sfidano, in un match valido per la nona giornata della regular season 2021-2022, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo e i francesi del Bourg-en-Bresse. 20.00 Buonasera e benvenuti amici e amiche della palla a spicchi è tempo di grande basket: è tempo di EuroCup. Buongiorno a tutti gli amici e le amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Iniziano le procedure d’inizio del match. A breve gli “starting five” delle due compagini 20.20carica i suoi sul parquet. 20.15 Squadre in campo per il riscaldamento. 20.10 Venti minuti alla palla a due. 20.05 Alla Segafredo Arena disi sfidano, in un match valido per la nona giornata della regular season 2021-, ladi Sergioe i francesi del-en-. 20.00 Buonasera e benvenuti amici e amiche della palla a spicchi è tempo di grande: è tempo di. Buongiorno a tutti gli amici e le amiche di OA Sport! Benvenuti alladi ...

