L’attesa è quasi finita: la Fed rilascerà il rapporto cripto “nelle prossime settimane” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il rilascio del rapporto della Federal Reserve sullo sviluppo della valuta digitale e le normative che la riguardano ha subito diversi ritardi Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato ieri alla commissione bancaria del Senato durante la sua audizione per la nomina, che il tanto atteso rapporto sulle criptovalute è ora a poche settimane dalla pubblicazione, nonostante i recenti ritardi. Parlando al senatore dell'Idaho Mike Crapo, Powell ha spiegato che il rapporto non era ancora "proprio dove doveva essere", ma ha insistito sul fatto che sarebbe stato comunque pubblicato presto. "Sarà un rapporto basato più sul porre domande e cercare input dal pubblico piuttosto che prendere posizioni su varie questioni, anche se comunque alcune posizioni vengono prese. Il ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il rilascio deldella Federal Reserve sullo sviluppo della valuta digitale e le normative che la riguardano ha subito diversi ritardi Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato ieri alla commissione bancaria del Senato durante la sua audizione per la nomina, che il tanto attesosullevalute è ora a pochedalla pubblicazione, nonostante i recenti ritardi. Parlando al senatore dell'Idaho Mike Crapo, Powell ha spiegato che ilnon era ancora "proprio dove doveva essere", ma ha insistito sul fatto che sarebbe stato comunque pubblicato presto. "Sarà unbasato più sul porre domande e cercare input dal pubblico piuttosto che prendere posizioni su varie questioni, anche se comunque alcune posizioni vengono prese. Il ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - pjnktulips : l'attesa dal dentista per me è quasi comparabile a quella di un esame universitario - Biagiothai : RT @laperlaneranera: La metà è morta in vigile ATTESA, l'altra metà è morta in intubazione tracheale con ventilazione forzata imbottita di… - stefi1966r : RT @laperlaneranera: La metà è morta in vigile ATTESA, l'altra metà è morta in intubazione tracheale con ventilazione forzata imbottita di… - DIANAELISABETTA : RT @laperlaneranera: La metà è morta in vigile ATTESA, l'altra metà è morta in intubazione tracheale con ventilazione forzata imbottita di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attesa quasi Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro La Gazzetta dello Sport